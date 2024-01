La misma Sara Uribe ha aceptado en diferentes momentos de su vida que ha pasado o atraviesa complicados momentos de depresión, tanto por los problemas con su expareja Fredy Guarín, como por la adaptación en su regreso a Colombia. Pero hace un buen tiempo la paisa ha dejado de dar esos mensajes que tanto preocuparon y ahora dijo su verdadera situación.

La última vez que se escuchó sobre la dura situación de Uribe se dio en los primeros meses del año 2023 y confesó que estaba atravesando por momentos duros, por eso le recetaron medicamentos contra la depresión para poder participar en un ‘reality’ del Canal RCN. Y ahora, un año después de eso, la exintegrante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ dio un parte muy positivo, además de referirse al consumo de todo tipo de drogas.

En un ida y vuelta en sus historias de Instagram, uno de los seguidores de Sara Uribe le preguntó esto: “¿Ya dejaste de consumir sertralina?”. Y aunque parecía un tema duro, privado y delicado, al tratarse de un medicamento conocido para tratar la ansiedad, depresión y estados de ánimo, ella respondió sin filtros y con buena actitud:

“Déjame decirte que no consumo ninguna droga psiquiátrica, ni ninguna otra droga. Superé mi depresión, puedo dormir tranquila, respiro perfectamente, no me duelen mis huesos, tengo mi corazón sano, mis ojos me brillan y estoy bien de salud”.

Además de dejar un mensaje destacado para aquellas personas que la siguen y pasan por momentos complicados en sus vidas:

Eso no fue lo único que mencionó en sus historias la mujer de 33 años, que en los últimos meses ha mostrado su faceta de emprendedora y figura de redes sociales para promocionar diferentes marcas. También le preguntaron sobre su felicidad y estado tan feliz, a lo que Sara contestó con gran sonrisa y aceptando que no todo es perfecto:

“Nunca he dicho que soy demasiado feliz, hay días en los que me levanto muy feliz y hay días en los que no me levanto tan feliz. Estoy en la búsqueda constante de estar bien y tranquila, ahora estoy bien y muy tranquila. No siempre he estado feliz”.