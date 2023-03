Ya son varios años de la separación de Sara Uribe de Fredy Guarín y se han conocido todos los detalles de lo que pasó en esa relación y las razones para que ella volviera a Colombia, solo acompañada por su hijo Jacobo. Pero en el último tiempo, habiendo ‘sanado sus heridas’, la presentadora y modelo ha hecho muchos cambios en su vida.

Y el pasado jueves 2 de marzo de 2023, por medio de sus historias de Instagram, ella misma contó que iba a transformar detalles de su cuerpo que la incomodaban. Puntualmente, se refería a tatuajes que se hizo y que tenían motivos especiales, pero quiere borrarlos y dejar atrás esos recuerdos.

Sara Uribe borrará sus tatuajes, que son malos recuerdos de su vida pasada

Aunque la mujer salida de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ estaba promocionando un lugar para borrar tatuajes, lo realmente importante lo dijo después de esta introducción de sus videos: “Les voy a contar algo que me hice, porque ya no estaba en ese ‘mood’ [modo], así que estoy en un nuevo ‘mood’. ¿Se me nota?”.

En el relato de Uribe, empezó a contar que las marcas de tinta en su piel tenían significado en el pasado y ya no las ve igual:

“Cuando hay momentos en mi vida que son muy relevantes, me gusta marcarlos y estaba cogiendo la costumbre de hacerme tatuajes. Pero también, empecé a sentir que hay momentos en la vida con los que ya no me identifico. Me voy a quitar unos tatuajes… hoy voy a decirle ‘adiós’ a muchas cosas”.

La paisa buscó interactuar con sus seguidores, por eso contó que se estaba quitando un par de tatuajes, aunque solo se vio el procedimiento que estaban haciendo sobre una de sus manos. Quedan dudas de cuál otro se borrará y dejará de traerle malos recuerdos:

“Es la primera sesión, de varias que me esperan. Me estoy quitando dos tatuajes en este momento, porque ya no me identifico con ellos… ¿Ustedes, se han arrepentido de algún tatuaje que se hayan hecho?”.

Y como dato curioso, para quienes no tienen presente la época en la que Fredy Guarín pasó por una crisis personal y familiar, en medio de su vuelta al fútbol colombiano para jugar con Millonarios, Sara Uribe hizo el tatuaje de un tigre en el dedo de su mano izquierda. Y con un mensaje en redes, la expareja del volante dio a entender que la marca tenía un significado especial. Muchos relacionaron esto con la situación de ‘Guaro’ y con el tatuaje del jaguar que él tiene en su espalda.

Aunque puede parecer una simple casualidad, también coincide con tantas cosas que ha revelado Sara Uribe en el último tiempo; haber dejado atrás la historia con el papá de su hijo, tener nuevas oportunidades con otros hombres y empezar a vivir sin ataduras de esa complicada relación que vivieron.