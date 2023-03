Con poco tiempo en la pantalla chica, Érika Zapata se ha convertido en una de las periodistas más queridas de Noticias Caracol y en un referente para muchas personas que quieren seguir sus pasos.

Varios aman su sinceridad y su manera tan orgánica de informar, y lo cierto es que esta periodista es tal cual como se muestra ante las cámaras.

Precisamente, hablando de franqueza, volvió a dar de qué hablar por una contundente revelación. Y es que, en conversación con Tropicana, aseguró que nunca ha estado con un hombre en la intimidad.

“Me da risa, la gente no lo cree. Tengo 27 años y no lo he hecho, por eso evitaba tener novios. ¿Sí me entiendes? Porque yo digo cuando me sienta preparada, cuando yo me sienta segura, pero nada”.

Además de eso, también confesó que nunca ha tenido una pareja estable, ya que está esperando a alguien que la complemente al 100%.

“Si encuentro una persona que me valore y me guste. Yo no sé, hay una dificultad en mí por lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente que no lo cree por lo que yo soy abierta y conozco mucha gente y todo eso, pero no”.

Quién fue el primer amor de Érika Zapata

En medio de su conversación con la emisora, la periodista habló sobre quién había sido el primer hombre que le había hecho latir el corazón. De acuerdo con ella, lo conoció en un parque de diversiones donde su padre trabajaba.

“Tenía una traga, era una cosa impresionante. A ese muchacho le gustaban las monas, pero yo no lo era, así que fui y me pinté el pelo para conquistarlo. Y lo peor es que me lo pinté y cuando volví se había conseguido otra mona, una natural”.

De acuerdo con ella, en la actualidad se sigue hablando con él, aunque ese romance nunca se consolidó.