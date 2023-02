Érika Zapata ha adquirido gran popularidad en los últimos meses por cuenta de sus curiosos informes en el noticiero colombiano. La periodista paisa suele soltar frases que llaman la atención y ha logrado conectar con cierto sector de la población.

La antioqueña tuvo que superar obstáculos y críticas por su aspecto físico y hasta por su manera de hablar, que ya ha motivado graciosas imitaciones a las que ella ha reaccionado, para ganarse un espacio en Noticias Caracol.

Pese a que en el ámbito profesional no para de obtener buenos resultados, ella ha contado que en su vida amorosa no le ha ido bien. Según ha explicado, en el tema del amor es bastante exigente, pero está abierta a darse una oportunidad con alguien.

Y aunque las ganas de conseguir pareja no le han faltado, la periodista ha dicho que actualmente no sale con nadie y, además, se atrevió a detallar por qué no ha aceptado citas.