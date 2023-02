Érika Zapata habló de su situación sentimental en el programa ‘Día a día’, de Caracol TV. Allí, la reconocida periodista confesó que no tiene pareja, provocando la reacción de Carolina Cruz y las otras presentadoras, quienes le prometieron que le van a ayudar a conseguir novio.

(Vea también: Reportero de Noticias Caracol llevó del bulto en vivo por lío en portal de Transmilenio)

Justamente, fue en esa conversación que la mujer fue preguntada sobre cómo es su hombre ideal, teniendo en cuenta que la antioqueña “está recibiendo hojas de vida”.

Érika Zapata, de Noticias Caracol, dice cómo es su hombre ideal

Fiel a su estilo, Zapata dijo que le gustan los “muchachos morenos” y puso como ejemplo al protagonista de la serie ‘365 días’, Michele Morrone.

“Me gustan los hombres como el de la serie ‘365 días’, ese moreno lindo. Me gusta físicamente”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial)

Asimismo, la comunicadora indicó que la pareja de sus sueños debe que tener una personalidad distinta, pues no se imagina con “un loco igual a ella”.

“No me gusta una persona que sea igual a mí. No me imagino con un loco igual a mí. Quiero una persona que sea lo contrario a lo que yo soy. Lo más importante es que sea una buena persona.”, precisó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Día a Día Caracol (@diaadiacaracoltv)

Finalmente, Zapata confesó que ha tenido uno que otro pretendiente, pero que los ha sacado del camino porque se han acercado a ella solo por interés.

“Muchas veces la gente que se me ha acercado es bajo un interés. Érika, usted cuánto es que gana, eso es muy horrible, pero me ha pasado… Me gusta que no sea una persona que se acerque a mí bajo un interés y tampoco que quiera cambiarme, que diga: ‘Ay, usted por qué habla así, qué vergüenza’. No me importa quién me critique, yo me siento orgullosa”, concluyó.