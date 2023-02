La presentadora de Noticias Caracol, que hace pocos días tuvo que salir a aclarar una broma que hizo respecto a uno de sus compañeros de trabajo, es una de las comunicadoras más queridas del medio.

Desde que se estrenó como corresponsal del noticiero en Medellín ha ganado gran reconocimiento y hoy por hoy cuenta con varios seguidores en sus redes. Sin embargo, hay un tema por el que muchos se preguntan y es su situación amorosa, ya que nunca ha mostrado a alguna pareja en sus perfiles oficiales.

Por tal motivo, en una reciente entrevista le consultaron sobre qué debe tener un hombre que quiera llegar a conquistar su corazón.

La periodista —que hace poco se mostró triste por la despedida de un colaborador de Noticias Caracol—no descartó la posibilidad de que un hombre llame su atención por redes.

“Sí me mandan mensajes en Instagram y en redes, pero yo ignoro eso por estar concentrada en el trabajo. Quién sabe que en algún momento llegue un hombre bien bacano y se pueda dar la oportunidad, pero hasta el momento no se ha dado”, explicó en un corto diálogo con la emisora Tropicana.

Según dijo, en el tema del amor es bien “exigente”, ya que a lo largo de su vida se acostumbró a buscar lo mejor para su vida. En ese sentido, dijo qué es lo primero que detalla a la hora de buscar una pareja sentimental.

“Es un trabajo muy duro [que me conquisten]. Hasta el momento nadie lo ha logrado. Lo primero es que sea una persona que no se me acerque por interés y me diga cosas relacionadas al reconocimiento, a mi sueldo… porque me ha pasado que muchachos se me acercan por esas causas”, explicó en la cadena radial.