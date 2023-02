En el ritual también participaron ‘Chéster’, humorista de ‘Sábados felices’; Alejandro Santamaría, cantante de ‘Solita’ y ‘Despierto’, y Cony Camelo, actriz de ‘Entre sombras’ e intérprete de ‘Bruja’.

(Vea también: “Ya no tengo plata”: Madrid dice en qué gastó premio del ‘Desafío’; ‘Olímpico’ también)

Todos estuvieron muy emotivos, pero la más sentimental fue Laura Madrid, sobre todo cuando en la ceremonia Kogui empezaron a hacer un paso por diferentes “estados de la vida” y ella recordó a su mamá, tal y como lo cuenta la antioqueña en este video del YouTube de Pulzo.

Madrid, del 'Desafío', cuenta por qué lloró en ceremonia indígena, vestida de blanco | Pulzo" class="embed-responsive-item">

“Ninguna ceremonia ha sido tan bonita como esta, en serio, estaba superlinda”, fue lo primero que expresó la finalista del ‘Desafío’ 2021 y, luego, detalló:

“La ceremonia me pareció hermosa, tuve una conexión superlinda, tanto así que me puse supernostálgica: lloré un poquito. Cuando nombraron la parte de ir al cordón umbilical de la madre, se me vinieron mucho las lágrimas”.