Así lo señaló Ariel Osorio, presentador de ‘Lo sé todo’, que aseguró que varios de los que asistieron al matrimonio de Linero confirmaron la unión entre él y su pareja.

“Contaron que la pareja convive bajo matrimonio y su relación está más que formalizada”, dijo Osorio.

El exsacerdote, que solo hasta hace unos meses compartió imágenes besando a su novia, tiene una relación de hace varios años; sin embargo, prefiere cuidar su privacidad.

Alberto Linero y su esposa: detalles sobre quién es ella

Se llama María Alcira Batista y es una emprendedora que trabajó con el samario, luego de que él decidiera retirarse del sacerdocio, contó él en una entrevista pasada con Caracol Radio.

Vivió en Argentina, estuvo casada antes, pero no tiene hijos. Trabajando juntos se enamoraron y decidieron construir un amor que ya lleva varios años.

Los rumores de que Linero se había casado comenzaron en 2021, cuando al también escritor le preguntaron por el matrimonio y él contestó: “Yo no sé si ya estamos casados. Igual y ya estamos sacramentados”.

Aunque él no ha confirmado su boda, en una entrevista con Bravíssimo, de enero de 2023, se refirió a ella como su “esposa”. Ahí mismo, indicó que a Batista no le gusta mucho la televisión y por eso prefiere no exponerse.

En la siguiente publicación se aprecian imágenes de Alberto Linero y su pareja: