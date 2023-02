Desde que Guauque se enteró de que tenía un sarcoma en el estómago se ha dedicado de pleno a tomar todas las recomendaciones médicas para poder recuperarse.

Tuvo que someterse a dos cirugías para extraer el sarcoma (en la primera no le pudieron sacar toda la masa) y duró varios días hospitalizado en la Clínica Santa Fe, ubicada en el norte de Bogotá.

En todo el proceso ha tenido la compañía de su esposa Alejandra Rodríguez, que también ha tenido que sacar fortaleza para sobrellevar todo lo de la enfermedad del periodista.

Afortunadamente para el reportero de ‘Séptimo día’ todo ha salido bien y ya se encuentra fuera de la clínica; no obstante, aún le queda batallas que dar.

Diego Gauque, de Caracol, cuenta que le espera un duro tratamiento por cáncer

El comunicador grabó un video, luego de que le dieran del alta, y contó que tuvo una cita en un nutricionista especializada en pacientes con cáncer para empezar una dieta que le ayude a soportar las quimioterapias que empezará a tener.

Guauque señaló que no sabe cómo reaccionará su cuerpo al tratamiento, pero reconoce que como es tan agresivo puede sufrir varios efectos secundarios.

“¿Qué me irá a pasar?… no sé. ¿Se me caerá el pelo? No sé, por fortuna siempre lo he tenido cortico. Algunos dicen que se entumecen, que les da mareo, cansancio. Cada cuerpo reacciona diferente. Les estaré contando cómo me ve. Lo único que sé es que en el caso mío las quimios son largas; cada sesión dura entre cuatro y cinco horas, un libro“, declaró en el siguiente video:

El periodista de ‘Séptimo día’ también está haciendo ejercicio y empezando a fortalecerse, pues perdió peso mientras estuvo en el hospital.