La semana pasada, Diego Guauque, el reconocido periodista de ‘Séptimo Día’, uno de los programas investigativos de Caracol Televisión, sorprendió a los televidentes y a sus seguidores al confirmar que se enfrenta a un tipo de cáncer, generado por un sarcoma en su abdomen y por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Afortunadamente, según contó él mismo a través de sus redes, le fue detectado a tiempo y ahora está siendo atendido por especialistas.

Los síntomas comenzaron los primeros días de enero con un intenso dolor de estómago. Al acudir al médico, le fue detectada una masa irregular y después de algunos exámenes, le dieron el diagnóstico.

Nueva cirugía de Diego Guaque por cáncer

Una vez fue diagnosticado con el sarcoma, el periodista tuvo que enfrentarse a su primera cirugía, donde le extrajeron parte de la masa. Según Guauque, no se la pudieron sacar toda porque estaba pegada a otros órganos.

Hace unas pocas horas, el periodista reapareció en sus redes sociales para contarle a sus 98 mil seguidores que, aunque se encuentra un poco mejor, debía someterse a una nueva cirugía para que luego le puedan hacer las quimioterapias necesarias para combatir la enfermedad. “Ahora me preparo para otra cirugía nuevamente, será de catéter, que tiene el fin de ser el tubito por donde me introduzcan más adelante la quimioterapia. Es el último esfuercito, estoy realmente agotado de tanta cirugía, nunca había tenido esto en mi vida, falta el último esfuerzo y si Dios quiere hoy me dan salida de la clínica y ya empezaré con mis quimioterapias de forma más tranquila”.

¿Cuál es el estado de salud de Diego Guauque?

Hace unos días, el periodista también publicó un video en sus historias de Instagram para darle un parte de tranquilidad a sus seguidores, luego de recibir miles de comentarios de preocupación. “El parte es positivo. Me duele todo, sobre todo el estómago. Es una herida grande. Para tratar el dolor, (mostró el aparato que los médicos le pusieron) solo debe oprimirlo y de inmediato se aplica morfina para sobrellevar la situación. No hay que abusar de ello, pero me ayuda a aliviar. Así he ganado pequeñas batallas. Me han quitado algunos catéteres. El de la respiración lo mandé pal chorizo, que estaba aburrido de eso. Voy ganando poquito a poco”, afirmó.

De igual manera, aseguró que bajó de peso porque durante este tiempo que ha estado en la clínica solo ha podido comer cosas líquidas. “El tema es salir de la clínica. Por mi solito, empiezo a recuperarme con la ayuda de la quimio”, dijo.