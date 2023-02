A finales de enero, Diego Guauque fue diagnosticado con un cáncer, que se generó por un sarcoma en su abdomen y que lo ha obligado a salir del aire en su labor periodística en ‘Séptimo día’.

El reportero del programa de investigación de Caracol Televisión ha pasado por momentos complicados en este proceso de salud, al punto que hasta una tos lo puso en una situación engorrosa.

En medio de momentos muy emotivos que ha vivido con miras a la recuperación de esta enfermedad, el comunicador dio a conocer su actual condición con miras a un nuevo paso en esta lucha.

Lee También

Diego Guauque, por cáncer, habló de pérdida de peso y de quimios

El periodista aprovechó su cuenta personal de Instagram para contarles a sus seguidores un cambio físico que ha tenido debido a los cuidados propios de la enfermedad en las últimas semanas.

“Estuve en el nutricionista especializada en pacientes con cáncer. Me ordenó una dieta especial. No es nada del otro mundo: frutas, verduras y yogur griego cinco o seis veces al día porque he perdido peso por la hospitalización y la poshospitalización”, indicó.

Las mencionadas situaciones se han presentado en medio de cirugías para tratarle el cáncer y por eso, con miras a un nuevo paso en su proceso, acude a cuidados adicionales para obtener mejores resultados.

“Estoy haciendo ejercicio también para que la quimioterapia que es lo que viene de aquí en adelante me coja fuerte y no vaya a tener tantas adversidades que uno escucha en otros pacientes. ¿Qué me irá a pasar? No sé. Se me caerá el pelo, no sé. Por fortuna siempre lo he tenido cortico”, reconoció.

Acerca de cómo serán esos tratamientos, Diego Guauque se mostró optimista de lo que pueda pasarle y, para asumirlo con más fuerza, tiene clara su preparación previa.

“Algunos dicen que se entumecen, que les da mareo, cansancio. Cada cuerpo reacciona diferente, pero sí tengo claro que con la quimioterapia por ahí es el camino. Les estaré contando esta semana o la otra cuando empiece ya mis quimios, cómo me va. Lo único que sé es que el caso mío es una quimio larga. Cada sesión dura 4 o 5 horas”, finalizó.

Muchas voces le han enviado ánimo al comunicador, como sucedió con Manuel Teodoro, que incluso le indicó al reportero que lo esperaba pronto para seguir dentro de ‘Séptimo día’.

Este es el video con el que Guauque se refirió a cómo afronta este nuevo paso de su lucha contra el cáncer, a la espera de la evolución que pueda darse en su condición y salud.