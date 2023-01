Hace un par de días, el comunicador de ‘Séptimo día’ Diego Guauque les contó a sus seguidores que le había sido encontrado un sarcoma dentro del abdomen por el cual tuvo que ser sometido a una operación.

Según narró el propio periodista, de 43 años, su tipo de cáncer fue detectado a tiempo y ahora está llevando a cabo un tratamiento especializado para combatirlo. Aunque siempre se ha mostrado positivo, Guauque no desconoce que ha llegado el punto de sentirse agotado.

Qué le pasó a Diego Guauque con la tos

Por medio de sus redes sociales, el reportero ha mencionado que todo ha sido muy sorpresivo para él, ya que nunca había estado hospitalizado y siempre fue muy saludable. Sin embargo, lo vivido en los últimos días ha sido un completo reto para él y su familia.

Y es que precisamente sus seres queridos son los que lo mantienen firme en su deseo de curarse del cáncer. Según contó en Semana, su esposa, Alejandra Rodríguez —que hace poco lloró al hablar de su situación—, es quien ha estado a su lado en todo momento.

“Uno descubre que lo más importante que se tiene en la vida es la familia y la salud. A veces mucha gente persigue el éxito, el dinero y la vaina… y no, lo importante es la familia. Yo tengo a mi esposa acompañándome todas estas noches en el hospital, aguantando y guerreando [conmigo] al lado”, dijo en la revista.

Guauque explicó que hace pocos días vivió un complicado momento por culpa de una tos, la cual le provocó fuertes dolores abdominales.

“Hace como tres días yo estaba dormido y me dio tos. Yo decía: ‘Dios mío’. Ustedes no saben lo que es que le dé a uno tos y tener todas las tripas ahí moviéndose. Yo tocía y me daba un dolor, decía: ‘Dios mío, qué hago’. Se me salieron las lágrimas y no entendía por qué me tenía que dar tos a las tres de la mañana”, comentó en el mismo medio.

Allí apareció nuevamente su esposa, quien es la que le brinda la primera ayuda en caso de necesitarla.