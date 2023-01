El pasado domingo, el periodista de ‘Séptimo día’ Diego Guauque anunció que sale un tiempo del aire debido a una cirugía a la queque se sometió por una masa que le encontraron en el estómago, que resultó ser un sarcoma, un tumor maligno.

“A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen… Estaba de vacaciones con mi familia en Argentina. Allí pasamos el 24 y 31 de diciembre muy bien, pero la primera semana de enero cuando regresé [a Colombia], de repente me desperté con un fuerte dolor abdominal que me impidió seguir durmiendo. Me hicieron una ecografía y me encontraron una masita”, dijo Guauque en un video que publicó por Instagram.