La inesperada revelación del comunicador peruano se dio en la columna de opinión que escribió este fin de semana en su espacio denominado ‘El francotirador’, la cual fue titulada ‘Ayer soñé con Shakira’.

En su escrito, el periodista describió cómo fue la vez que conoció a la cantante colombiana y reconoció que desde ese momento sintió una conexión profunda con ella, quien en ese momento tenía 20 años de edad, es decir hace 25.

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible; cuando quería conquistar el mundo con esa voz milagrosa […] Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche, y nadie volvería a mirarme así, ni siquiera ella, que, veinticinco años después, ya sabe muy bien que yo no valía aquella mirada de fuego”, dijo Bayly inicialmente, según citó la emisora Radio Programas del Perú.

Jaime Bayly rechazó invitación a cine de Shakira

Lo que más llamó la atención de los lectores fue sin duda alguna la propuesta que la barranquillera —que en los últimos días salió al balcón de su casa y habló con algunos fanáticos— le habría hecho después de hablar con él en una entrevista, ya que terminó declinándola por el hecho de estar casado.

“Cuando, acabada la entrevista, se retiraba del estudio, Shakira volvió a mirarme como si solo yo existiera, y me sugirió con la mirada que la llamase. Pero no la llamé porque estaba casado con Casandra y era desdichado […]. No hallé coraje para contarle todo eso a Shakira, como tampoco me atreví a decirle que me había enamorado de ella como nunca me había enamorado de nadie, de ningún chico, de ninguna chica”, aseguró en su columna, mencionó el mismo medio.

De acuerdo con el periodista, fue la propia intérprete de ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘Waka waka’ quien lo contactó para saber si quería ir a cine con ella a ver la película del momento.

“Fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente que me invitaba al cine a ver ‘Titanic’, en aquellos tiempos en que todavía íbamos al cine”, agregó el escritor.

Inmediatamente, Bayly explicó las razones que lo motivaron a rechazar la invitación, decisión que hoy lamenta haber tomado.

“Yo, cobarde, tratando de evitar mi propio naufragio, que se me hundiera el matrimonio con Casandra y ella se llevase a nuestras hijas, le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme. Nunca más me miró como aquella noche”, concluyó el peruano.