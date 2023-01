La despachada de Shakira contra el español Gerard Piqué y Clara Chía, la nueva pareja del exfutbolista, fue analizada y desmenuzada por Jaime Bayly, que en todo momento dijo estar de lado de la barranquillera.

(Vea también: Gerard Piqué la tiene clara y selló negociazo con Casio por canción de Shakira)

Sin embargo, criticó fuertemente la composición, en la que intervinieron más autores además de la ‘currambera’, pues consideró que no estuvo a la altura.

“Me parece que la canción no es elegante no es refinada, me parece que la letra es vulgar”, apuntó.

Y argumentó que no fue una acción acertada: “Después de todo, pasará el escándalo y Piqué seguirá siendo el padre de sus hijos”.

Además, expresó que como “Shakira ha sido muy fina en sus letras”, esta tiradera no se convertirá en un clásico por tratarse de una “vulgaridad vengativa”, aunque rescató: “A muchas mujeres les ha parecido genial.

“La letra es en realidad es de una mujer con un fusil semiautomático disparando a mansalva, a sangre fría, contra su ex”, interpretó.

Lee También

Jaime Bayly se burla de Shakira: “Ella fue un Twingo”

En otro apartado, el peruano dijo que ya no es amigo de la colombiana, con quien sostenía una vínculo cercano hasta que esta se metió con Pique:. “Estuve en sus casas de Bahamas y de Uruguay… Pero desde que se casó, no me volvió a contestar; ya no es mi amiga”.

Acto seguido, no aguantó la risa, pues en la canción para su exesposo, la colombiana comparó a Clara Chía con un Twingo, carro del que la propia Shakira fue imagen publicitaria en 1995.

“Eso tiene gracia porque entonces ella también fue un Twingo”, señaló entre carcajadas.

Y concluyó bajando el tono de la burla: “Todos fuimos un Twingo. Yo sigo siendo un Twingo, no soy un Ferrari o un Rolls-Royce. De hecho, prefiero no tener esos autos”.

En video, las palabras de Bayly (“letra vulgar”, minuto 7:20; “ella fue un Twingo”, minuto 24:40):