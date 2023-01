Aunque la noticia de la separación se conoció hace varios meses, todo parece indicar que es un tema de no acabar, al menos no por ahora, pues cada día surgen nuevos detalles que han dejado en evidencia cómo fue y ha sido la verdadera relación entre la expareja.

Cumpleaños Shakira y Gerard Piqué

La nueva canción de Shakira contra Piqué ha generado polémica a nivel mundial. Primero fue ‘Te felicito’ y luego ‘Monotonía’, temas con los que, al parecer, la colombiana estaría revelando, indirectamente, lo que sucedió con su relación con Piqué. Ahora, todo parece indicar que, la barranquillera está lista para lanzar otra “bomba”, con motivo del cumpleaños del exjugador del Barcelona, que es el próximo 2 de febrero, mismo día que ella cumple años.

Aunque, aparentemente, la relación de la artista y el deportista no quedó en muy buenos términos, ella estaría planeando sorprenderlo con un regalo.

¿Shakira y Karol G lanzarán una canción juntas?

Luego de ver el éxito de Shakira y Bizarrap con la canción, en redes sociales se especula que la colombiana ya estaría trabajando en su nueva producción musical, al lado de Karol G, una colaboración que muchos fanáticos llevan esperando durante mucho tiempo.

De acuerdo con lo que mencionaron unas periodistas en el ‘podcast Mamarazzis‘, es posible que para el cumpleaños de Piqué, Shakira podría darle un regalo con la intención, supuestamente, de seguir exponiéndolo públicamente. La colombiana ha recibido miles de críticas por monetizar su dolor, pero, a su voz, ha sido elogiada por entender el negocio.

Al parecer, el regalo que le daría al padre de sus hijos, consistiría en una canción que lanzará en colaboración con Karol G, quien también hace varios meses, rompió su relación con Anuel AA. “Un tema en el que Shakira volverá a referirse a Piqué y a Clara, y volverá a mostrar su actitud de mujer empoderada. La canción es de Karol G, pero no descartes una letra de: ‘Las mujeres estamos hasta aquí de los señores que nos meten los cuernos”, dijo Laura Fa, periodista del mencionado podcast.

Los comentarios, por supuesto, no se han hecho esperar en redes sociales. Algunos a favor, otros en contra: “NOOOOOO Ya no más de lo mismo. Cierren esos capítulos y chao déjenlos ir”, “superen con dignidad”, “sería una bomba. Pero qué no sea un tema de despecho ni tiradera”, “cómo se le ocurre, jamás, no estoy de acuerdo que Shakira haga un dueto con Karol G”, “ya quiero ver esa colaboración”, “lo que todos esperamos”.

Camiseta de Karol G aviva los rumores

Durante los últimos días, la antioqueña lució una camiseta donde se lee una de las frases más polémicas que Shakira lanzó contra Piqué en su más reciente canción: “te quedó grande”. Ese detalle encendió más los rumores de la supuesta nueva colaboración de las dos artistas colombianas.

Según Laura Fa y Lorena Vásquez, las periodistas del podcast, la canción habría sido grabada, supuestamente, el pasado 6 de enero y que, al parecer, ya estaría en la última etapa de ajustes para su estreno.