Desde que se estrenó como una de las corresponsales de Noticias Caracol en Medellín, la periodista se convirtió en una de las más queridas por los televidentes ya que su carisma, actitud y espontaneidad a la hora de presentar las noticias la hacen única en su gremio.

Aunque en algunas ocasiones ha recibido críticas por los términos que utiliza dentro sus informes, Zapata ha seguido fiel a su estilo y continúa destacándose por la forma en la que hace reportería.

Su cercanía con la gente es otra de las características que sus seguidores le aplauden, ya que su forma de hablar hace que muchos se sientan identificados con ella.

Su proximidad con la gente quedó en evidencia en las últimas horas con una experiencia que compartió en su cuenta de Twitter. De acuerdo con su relato, al subirse a un bus de servicio público, quizás en Medellín, fue sorprendida con una petición que le hizo el conductor del mismo.

Aunque no publicó un video de lo ocurrido, pues aseguró que el conductor fue quien registró el hecho, la comunicadora explicó que todo se trató de un falso informe que le pidieron que presentara dentro del bus.

A mí me pasan unas cosas tan charras. Me acabé de montar a un bus y el conductor, me dijo que si le hacía un reporte de los pasajeros para él mandárselo a la familia. 😂😂😂. Y yo se lo hice.

— Érika Zapata (@ericayasmin4) January 24, 2023