No obstante, su instinto paternal seguía vivo y por eso cuando sus hermanas y su cuñada tuvieron bebés, él los adoptó como si fueran sus hijos. Tanto así que los niños le dicen papá, contó en ‘Los informantes’, de Caracol.

(Vea también: Se casaron periodistas de Noticias Caracol y varios famosos del canal fueron invitados)

“Mis sobrinos me llaman papá […] y hay personas que se quedan como confundidas cuando estoy en algún lugar“, declaró.

El sacerdote ya había aclarado, en 2019, que él no había procreado hijos y tampoco estaba casado, pese a que sí soñaba con ser papá; incluso, dijo en la entrevista, si hubiese tenido una esposa, ella sería mamá de muchos niños.

Padre ‘Chucho’ dice que fue ‘abuelo’ y no cabe de la felicidad

Aunque su ilusión era ser papá, la consentida de sus ojos la conoció hace poco y es María José la hija de su sobrina mayor, Daniela, a la que él llama “hija”.

(Vea también: Shakira estaría enfrentando otro problema; esta vez sería con sus hijos)

“Acabo de ser abuelito y ahora me encanta que los niños lloren en la iglesia”, confesó en ‘Los informantes’ como se aprecia a continuación:

El bogotano, que sufrió un robo en su iglesia, en realidad no quería ser sacerdote, dijo. Se convirtió en uno porque una vez una monja le preguntó si no quería volverse padre y el contestó que sí para no quedar mal.

Lee También

Su mamá le tomó la palabra y lo llevó a un seminario donde ingresó por “rosca”, reconoció, pues no le hicieron examen de admisión por ser sobrino del Monseñor Desiderio Orjuela.

Cuando terminó sus estudios se dio cuenta que ese era su camino. Ahora también hace exorcismos e incluso hizo uno en la Casa de Nariño.