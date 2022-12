El cura expresó ante ‘Los informantes’, espacio del Canal Caracol, que su anhelo es quedar en la historia de la religión después de su muerte, aunque aclaró que no será tarea fácil.

“Tengo un sueño un poquito complicado de cumplir, ser santo”, indicó en principio.

Y complementó: “Quiero ser ese hombre bueno y santo. Y los que estén a mi lado, que lleguen conmigo a donde Dios nos quiere llevar”.

De hecho, no se considera una celebridad, pese a la fama que adquirió cuando presentaba programas de televisión, aunque reconoce ser afortunado por lo que posee: “No soy estrella. Todos los recursos que tengo y que he recibido se los agradezco a Dios”.

Padre ‘Chucho’ explica por qué hay niños que le dicen papá

Por otra parte, dijo que muchos creen erróneamente que tiene hijos: “Mis sobrinos me llaman papá y hay personas que se quedan confundidas. Cuando estoy en algún lugar y ellos me dicen papá, hay quienes dicen: ‘¿Y este no es el padre ‘Chucho?’”.

Fue así como cerró el tema del qué dirán indicando que no es un personaje controvertido, sino mal descifrado: “Más de lo que yo haya hecho, es lo que interpretan y dicen de mí”.

Por último, le pidió a la justicia no tener compasión de los integrantes de la Iglesia que hayan sido culpables de abuso a menores: “No entiendo cómo hombres se escondieron en Dios para hacer daño a niños; ahí sí me falta el abrazo de misericordia y creo que la ley debe ser de cadena perpetua”.

Padre ‘Chucho’ le bendeciría la casa a Gustavo Petro

El religioso tocó por los lados el tema político, pues tan solo se atrevió a señalar que lo han buscado de diferentes sectores y que no le ha cerrado la puerta de la espiritualidad a nadie.

“De todos los partidos políticos han estado aquí, de derecha y de izquierda”, comentó.

Y puso un particular ejemplo sobre su posición, para lo cual nombró a Gustavo Petro, actual presidente de Colombia y líder del Pacto Histórico.

“Si me piden bendecir la casa del doctor Gustavo Petro, la voy a bendecir”, enfatizó.

En video, las declaraciones del padre: