El cura aseguró en el programa de RCN que parte de las acciones en su contra vienen de un grupo que se ha denominado “comunidad de ateos”.

“Pero más que ateos es un grupo con un resentimiento muy feo con la Iglesia, y creo que yo encarno esos odios y traen a mí todo el odio. Yo no soy pederasta, yo no lo soy, y me tratan como si yo lo fuera; ¡yo no lo he hecho!”, aseveró.

Ahí, además, se refirió a algunos de los ataques que ha recibido: “Han dañado la Iglesia, han interrumpido las celebraciones. […] Me da tristeza porque no sé por qué haya personas que quieran hacer daño, ¿por qué me odian si siento que no le hecho mal a nadie? Lo siento en mi corazón”, dijo.

En la conversación, el sacerdote también desmintió que tenga hijos o amantes como se ha rumorado y reiteró en varias oportunidades que no ha abusado de menores. (Cabe recordar que en días pasados también aclaró si se postula al Concejo de Bogotá).

“Si estoy con mi hermana es mi amante, si estoy con mi hermano, igual es mi amante. Afortunadamente nunca he tenido denuncias de abuso a menores, a todos los curas nos juzgan por eso. Decían que me fui con una modelo, que tengo hijos… si alguien dice que tengo hijos que me los muestre porque no los conozco”, expresó.

En medio de sus palabras sobre los ataques, el padre ‘Chucho’ invitó a dejar los odios. “Tenemos que cambiar todos, si estamos en ese proceso en este país de dejar tanto resentimiento y tratar de respetarnos, tolerarnos”, manifestó.