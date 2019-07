En las imágenes, publicadas por ‘La red, de Caracol TV, se ve cómo 2 mujeres entran al local y fingen estar interesadas en un producto de belleza.

Una de las ladronas distrae a un barbero y es ahí cuando la otra aprovecha para tomar un celular que está en una de las mesas del local.

De acuerdo con el programa, los actores interpusieron la denuncia y descubrieron que estas mujeres ya habían robado a otros establecimientos del sector.

Sin embargo, las acusadas siguen libres y son buscadas por las autoridades.

“¿Qué está pasando? No hay forma de estar seguro. No he visto el primer lugar que sea completamente seguro. Siento mucha frustración”, comentó Mike.

A continuación, la grabación en la que se ve el robo del celular de un trabajador en la barbería: