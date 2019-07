Luly Bossa aseguró que gracias a un desliz que tuvo hace varios años, se dio cuenta de que su cuerpo “es un templo” y que no se puede entregar a cualquier hombre. Por ello, la actriz decidió no tener intimidad hasta que encuentre al hombre de sus sueños.

“A mí me importa que este templo se conserve, entonces prefiero estar limpia y tener la sensación de limpieza para algo que valga la pena”, expresó la actriz al programa.

También, Bossa manifestó que ya cumple 11 años en la soltería y aprovechó para confirmar que si ha tenido malas relaciones amorosas, han sido por las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida.

Por último, Luly reveló que quiere un hombre que sea estable económicamente y también alto para que se pueda poner tacones sin remordimiento.

Cabe recordar la actriz le contó a Pulzo que hace mucho tiempo no tenía relaciones sexuales porque estaba esperando al indicado. No obstante, no había dado más detalles hasta que habló para ‘La movida’, del Canal RCN.