Hola soy candidata al Concejo de Medellín hoy nuevamente quiero darle las gracias a todas aquellas personas que aún sin saber mi campaña quieren votar por mí eso significa que hasta el día de hoy he logrado hacer las cosas de manera correcta y por eso los demás ven en mí un gran potencial para ser parte del concejo de Medellín. También quiero agradecer a todos los portales virtuales de noticias que han replicado la nformación referente a mi lanzamiento como aspirante al Concejo de Medellín haciéndola de una manera respetuosa. Ha sido un tema muy controversial en mis redes yo aquí solo les he comunicado que soy aspirante al Concejo de Medellín todavía no soy concejal lo que significa que está en tus manos la decisión de que yo si lo sea! si tú estás de acuerdo y me apoyas agradezco enormemente tu voto si tú no estás de acuerdo conmigo, no hay ningún problema es suficiente con que tú no votes por mí para no ser elegida así que no te desgastes diciendo y escribiendo cosas sobre mí, pues finalmente en manos de ustedes está la decisión 🤷🏼‍♀️ Hago parte de un equipo de trabajo maravilloso muchos se preguntan porque yo sin tener los títulos de estudios sobre política o algo más, estoy aspirando a este cargo, les quiero contar que ASÍ (alianza social independiente) busca personas reales personas del diario vivir y a través de nosotros ver la realidad de nuestra ciudad y poder ayudar tanto aquellos que lo necesitan. Hace poco leí algo que se quedó conmigo y hoy lo quiero repetir: “He visto personas sin futuro, llegar lejos y he visto personas realizadas que no llegan a nada” Así que diciendo esto, les recuerdo que una cosa es la decisión del hombre y otra muy diferente la VOLUNTAD DE DIOS 🙏🏼… pueden haber miles de personas diciendo NO, pero si ya DIOS dijo SI en tu vida, no hay poder humano que cambie eso! AMÉN 🙏🏼 aplica en todos los aspectos de la vida!!! #katerinpelaezp