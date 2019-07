View this post on Instagram

“No es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento.” No siempre estoy sonriendo, no siempre la tengo fácil, pero siempre puedo escoger qué actitud tomar ante una situación. Sacude los pensamientos negativos, mueve la energía a tu favor y dale pa lante! #SiemprePalante #KeepItReal #Mindfulness #SeaLover