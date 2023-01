Linero ya no oficia como sacerdote, pero su actividad en los medios de comunicación es diaria y, por su formación, asegura que sí se le puede seguir diciendo “padre”.

En una entrevista con ‘Juanpis’, el hombre que dejó de ser sacerdote hace varios años contó la verdad sobre su relación con el conocido padre ‘Chucho’. Ellos han compartido algunos escenarios juntos, pero para algunos había dudas de si había conflicto entre ellos.

Según Linero, entre ellos hay una relación cordial, aunque no son los más cercanos. “No somos amigos, entonces no tenemos una comunicación fluida. Fuimos hermanos en el ministerio y no hubo ningún problema”, dijo.