Fiel a su estilo, Alberto Linero habló de dos temas trascendentales que tocan fibras en las iglesias en Colombia: el diezmo y los impuestos.

El escritor samario, sin pelos en la legua, habló con El Tiempo sobre su experiencia como sacerdote retirado y lo que piensa del presente que viven las instituciones cristianas en el país.

Para Linero, “se tiene que reformar la liturgia” y cambiar ciertos aspectos que influyen en la conducta de los sacerdotes, como lo es el celibato, el cual, para él, debería ser opcional.

“Adoptar el celibato opcional. Es decir, que el que va a ser ordenado pueda decidir si es célibe o no… Revisar con detenimiento algunas postulaciones morales que responden a momentos culturales y científicos muy distintos a los actuales, y están desfasados”, dijo el también conferencista en el medio citado.

Asimismo, Linero dejó claro que no cree en el diezmo que piden algunas iglesias en Colombia, pues no se imagina a Dios en función de un contador, pidiéndole un porcentaje de vida y espiritualidad a los creyentes.

“Nunca he creído en el diezmo. No me imagino a Dios de contador diciéndome que le dé solo el 10 %. Me lo imagino pidiéndome el 100 % de mi vida, de mi corazón”, precisó.