A través de su perfil en Instagram, el exjugador de Millonarios, Inter de Milán, Selección Colombia, entre otros, hizo un en vivo en el que dio a conocer un aparente problema de pareja.

Y es que Fredy Guarín, con una cerveza en mano y vallenato a todo volumen, les pidió a sus miles de seguidores que llamaran a Pauleth Pastrana, su novia, pues indicó que no le quiere contestar.

“Por favor llamen a Pauleth, llamen a mi señora… Dónde está mi mujer, por favor la llaman. La intenté llamar y no me contesta”, dijo el ‘Guaro’.

De hecho, Guarín comentó que se enoja cuando no le contestan y que si tiene que permanecer en el vivo todo el día hasta que ella aparezca, está dispuesto a hacerlo.

“Le pueden decir que me llame y cuelgo este en vivo. Se los pido. Dejo este en vivo cuando me llame y si no me llama, me enojo y yo me enojo muy mal”, precisó.

Y añadió: “Pauleth o la mamá, ¿por favor me llaman?”.

Fredy Guarín habló del alcohol y las sustancias

Asimismo, durante la transmisión en vivo, Fredy Guarín, quien hace poco días borró la foto de compromiso con Pastrana, se refirió al alcoholismo y a las sustancias, afirmando que le gusta el licor y desmintiendo versiones de un presunto consumo de drogas.

“Me gusta el chorro, y nunca, se los juro por mis tres hijos, que nunca he metido nada por la nariz”, dijo.

Y agregó: “La gente piensa que el ‘Guaro’ es un alcohólico y periquero y no, por ahí no es la vaina. Me gusta el alcohol, la cerveza, una champaña, un vino… Mis hijos lo saben, pero de ahí para allá, nada, lo juro por mis hijos, por mi vida“.

