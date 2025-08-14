El próximo fin de semana, el centro de entrenamiento Desnivel, en Bogotá, será la sede de la segunda edición del Campeonato Criollo Boulder, un certamen que busca impulsar la escalada deportiva en Colombia. Esta competencia reunirá a destacados escaladores nacionales e invitados internacionales, quienes pondrán a prueba sus habilidades en un escenario que promete emoción y destreza.

El Criollo Boulder se consolida como un referente en la promoción de la escalada en el país, fomentando la participación tanto de jóvenes como de adultos, desde aficionados hasta atletas avanzados. Su objetivo es fortalecer la comunidad deportiva y posicionar la escalada competitiva bajo estándares internacionales.

La entrada será libre y el evento también promoverá la cultura de la escalada y el compromiso con el bienestar físico de la comunidad. Escaladores de alto nivel se enfrentarán en distintas categorías, ofreciendo un espectáculo que, aunque poco frecuente en Colombia, está ganando terreno en el mundo.

En esta edición, la alianza entre Desnivel y la organización estadounidense Global Climbing Initiative, que ha acercado este deporte a estudiantes de colegios públicos. Gracias a este proyecto, 50 niños y niñas vivieron su primera experiencia en escalada, y luego de un proceso de selección y entrenamiento, 10 competirán en la categoría juvenil del campeonato.

Otro punto relevante del evento es la vinculación de la marca The North Face como aliado del evento. La firma busca visibilizar las historias de quienes entrenan a diario y promover el crecimiento de la escalada en el país.

La escalada deportiva debutó como disciplina olímpica en Tokio 2020, hecho que le dio un impulso histórico. En Colombia, esto ha derivado en la construcción de infraestructura especializada, la creación de programas de formación técnica y un mayor respaldo institucional. Además, la participación de escaladores colombianos en competencias internacionales ha motivado a nuevas generaciones a seguir un camino profesional en este deporte.

Este panorama convierte al Campeonato Criollo Boulder no solo en un evento competitivo, sino en una plataforma para que Colombia se afiance como potencia emergente en la escalada rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

