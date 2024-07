Fredy Guarín fue uno de los jugadores colombianos más importantes durante un tiempo, pues cuando jugó en el Porto de Portugal y luego el Inter de Milán de Italia fue una de las piezas claves de la Selección Colombia.

Por eso mismo fue que su llegada a Millonarios en 2021 fue tan nombrada, ya que en ese momento venía en un gran momento deportivo y prometía mucho, pero desafortunadamente por problemas personales y familiares el club le tuvo que rescindir su contrato solo unos meses después de llegar.

Millonarios FC agradece a Fredy Guarín por su entrega, apoyo y amor incondicional hacia nuestra institución y camiseta. ¡Esta siempre será su casa! Le deseamos lo mejor en sus planes personales y profesionales futuros. @fguarin13 pic.twitter.com/VmKRlDtHde — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 13, 2021

Desde entonces, la vida del exfutbolista ha sido una montaña rusa de emociones, pero lo cierto es que durante este año ha cambiado bastante su mentalidad y por eso mismo es que comenzó de nuevo a hacer ejercicio de forma muy juiciosa y a dejar los vicios que lo estaban consumiendo.

De hecho, tan bien está actualmente que incluso confesó que le gustaría volver a jugar de forma profesional en algún momento si las condiciones se lo permiten.

Fredy Guarín sueña con volver al fútbol colombiano

En una entrevista con el canal Win Sports desde Miami, Estados Unidos, Guarín aseguró que está muy contento con su proceso de volver a su mejor estado de forma y por eso espera que se le abra alguna oportunidad de volver a jugar profesionalmente.

“Estoy muy bien, muy feliz, disfrutando el proceso y el día a día. La verdad que el deporte, el fútbol, ha sido mi vida. Yo me preparé para el deporte y bueno, la verdad que teniendo este día a día me ayuda mucho, me ayuda a estar feliz y bueno“, dijo el exjugador de Millonarios.

Y sobre si le gustaría volver a jugar, agregó: “Sí, me ilusionó con volver a jugar. No hay aún charlas con equipos, pero la verdad la ilusión me la creo yo cuando trabajo. Me estoy preparando yo, si llega la oportunidad pues la recibiré muy bien porque sí tengo muchas ganas”.

Además, aseguró que el ver a Falcao firmando por Millonarios le movió algo en su interior y eso también lo motivó a intentar regresar en un futuro.

🇨🇴 “Sí tengo una ilusión y es lo que mi corazón siente cuando veo los mensajes, cuando veo a mi amigo (Falcao) que firma con Millonarios, son cosas que siente el corazón”, Freddy Guarín, futbolista.#ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/9hGM3uujgc — Win Sports (@WinSportsTV) July 2, 2024

Cabe destacar que el último equipo de Guarín fue justamente Millonarios en 2021, equipo con el que disputó 7 partidos y apenas anotó un gol. Sin embargo, antes había pasado por el Vasco da Gama, Shenghai Shenshua, Inter de Milán, Porto y Saint-Etienne de Francia.

