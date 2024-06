A través de las redes sociales, Fredy Guarín compartió con sus miles de seguidores el cambio que ha tenido, luego de reconocer públicamente su adicción al alcohol.

Y es que el mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014 confesó hace unas semanas que está en un proceso de rehabilitación a raíz del vicio por el trago, el cual lo llevó a finalizar su brillante carrera e, incluso, a perder a sus parejas e hijos.

(Vea también: La reacción de Javier Hernández Bonnet por nuevo cargo de Andrea Guerrero en Win Sports)

Es así que el oriundo de Puerto Boyacá decidió publicar algunas fotografías que evidencian el avance en el tratamiento que mezcla la disciplina deportiva y la espiritualidad.

Con una sonrisa y un estado físico óptimo, el exjugador del Inter de Milán, Porto, Millonarios, entre otros, compartió una emotiva reflexión en la que invita a las personas a buscar de Dios y cambiar algunos aspectos negativos de sus vidas.

“El tema no es que los mensajes sean malos o repetitivos, el tema es la actitud. Mientras no se cambie, nada de lo que se diga o se haga va a ayudar. El pesimismo y la soberbia pueden tener tapada la esperanza y, por eso, no avanzas en la bendición… Levántate y degusta de lo que Dios quiere decirte cada día y en cada mensaje… Un día a la vez”, escribió.