Fredy Guarín rompió el silencio en revista Semana y habló sobre los problemas que afronta desde hace varios años por culpa de su adicción al alcohol.

El exfutbolista del Inter de Milán, Boca Juniors, entre otros, en un ejercicio de arrepentimiento, recordó el matrimonio que tuvo con la modelo Andreina Fiallo, que se acabó entre 2016 y 2017, y del cual nacieron sus dos primeros hijos: Daniel y Danna.

Tal y como contó el exmundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014, el vicio por el trago afectó el hogar que tenía con la empresaria, reconociendo que sus malas decisiones rompieron a una familia consolidada.

“Yo perdí mi matrimonio, perdí mi hogar, mi familia. Estamos hablando de Andreina Fiallo. Todo por el alcohol, porque mientras consumía, tomaba malas decisiones”, dijo.

De hecho, Guarín indicó que aún le duele haber perdido a su exesposa, a quien considera una gran mujer, pero, sobre todo, una excelente madre.

“Me duele mucho haber perdido ese hogar, porque es un hogar que yo construí desde el inicio, de la nada. Ella fue una gran compañera, excelente mamá y me queda aceptar, perdonarme y desearle lo mejor en su vida”, precisó.

Y agregó: “Que siga siendo esa excelente madre que es y desearle lo mejor, bendiciones y que un día también ella pueda perdonarme. Al final somos dos padres que desean lo mejor para sus hijos. Quiero poder tener una relación buena, basada en el respeto. Yo creo que se pueden hacer cosas muy buenas y tomar buenas decisiones con respecto a nuestros hijos”.

Qué dijo Fredy Guarín sobre Sara Uribe

Finalmente, en el medio citado, Fredy Guarín comentó que intentó construir un nuevo hogar con la presentadora Sara Uribe, madre de su hijo Jacobo, pero las cosas “no funcionaron”.

“Con Sara Uribe me di otra oportunidad en la vida, en un nuevo hogar y no funcionaron las cosas. Ella me enseñó muchas cosas y la respeto mucho, valoro todo lo que ella hizo para poder construir un hogar bonito, sano. Tomé malas decisiones por el alcohol. No estaba en la misma sintonía. Tal vez son cosas que se tenían que vivir y también desearle lo mejor a ella”, concluyó.

