Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

El “club de sus amores”, así catalogó a Millonarios Freddy Guarín, quien fue oficializado como el refuerzo de lujo del cuadro ‘embajador’ en diciembre de 2020, siendo una de las transferencias más importantes de los últimos años en el fútbol colombiano debido al peso que tenía en aquel momento el mediocampista.

‘Guaro’ venía de tener una destacada carrera en Europa, siendo parte importante del Porto, junto con James Rodríguez y Radamel Falcao García, además de ser una de las piezas claves e incluso capitán del Inter de Milán durante muchos años. Sin embargo, para finalizar su carrera quiso cumplir un deseo que siempre tuvo desde niño, jugar para Millonarios. No obstante, aunque su llegada al equipo ‘albiazul’ causó gran ilusión en la hinchada, su legado en la institución no mucho, esto, por distintos factores personales.

(Vea también:

Luego de algunos años tras su salida y posterior retirada del fútbol, Guarín decidió hablar de su etapa como jugador del azul de la capital y presentó excusas por lo que dejó, a fin de cuentas, su paso por Millonarios. “Tengo mucho dolor y no lo he sanado, estoy en ese proceso, porque me duele haber dejado a Millonarios, a mi club. Me duele muchísimo, porque yo estaba con mucha ilusión. Es una experiencia que tenía que vivir de esa forma. Hoy me fortalezco en decisiones no tan buenas que he tomado y trabajo en ellas”, dijo en primera instancia el exjugador que reconoció recientemente que su problema con el alcohol lo ha hecho tomar decisiones de las que se sigue arrepintiendo hoy en día.

“Millonarios fue una experiencia linda que desafortunadamente no sucedió como yo personalmente quería, como los hinchas querían, como el club quería. Debo decirle a ese seguidor, al presidente, al profe Gamero, a mis compañeros que algunos están todavía ahí, una disculpa porque la verdad era una ilusión que teníamos todos y no la concretamos de la mejor manera. Les mando un gran abrazo y que sepan que lo llevo muy presente fuera del campo”, terminó por añadir Freddy Guarín en charla con Semana.

¿Cómo le fue a Freddy Guarín en Millonarios?

El 30 de diciembre de 2020, Fredy Guarín fue presentado en las redes sociales de Millonarios, anunciando su llegada al club con un contrato de un año y opción de compra. El 6 de enero de 2021, firmó oficialmente su contrato, sellando su vínculo por un año con el equipo.

(Lea también:

Guarín hizo su debut el 16 de enero en una victoria 1-0 contra Envigado, entrando al campo en sustitución del delantero Jader Valencia. El 7 de febrero, tuvo su primer partido como titular en el regreso del equipo al Estadio El Campín, donde anotó su primer y único gol en esta etapa con Millonarios, contribuyendo a la victoria 3-2 sobre Deportivo Pereira.

Lee También

La última aparición de Guarín con Millonarios antes de enfrentar problemas personales fue el 23 de febrero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la derrota 2-0 frente a Junior de Barranquilla.

Portando la camiseta ‘albiazul’ jugó siete partidos y marcó un gol.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.