Atlético Nacional se alista para el juego de vuelta contra Deportes Tolima, por la final de la Liga 2024-II, y fue en este contexto que se conoció la sanción que recibió un miembro del cuerpo técnico de Millonarios por insultar al delantero del ‘Verdolaga’, Alfredo Morelos.

Y es que el Comité Disciplinario de la Dimayor notificó que Felipe Palmezano, preparador físico del cuadro ‘Embajador’, deberá pagar 4 partidos de suspensión y una multa de 1’733.000 pesos por “conducta violenta” en el juego de cuadrangulares entre Nacional y Millonarios disputado en el Atanasio Girardot.

El informe del comisario de campo, replicado por El Tiempo, detalla que Palmezano calificó a Alfredo Morelos como “asesino” en el entretiempo, provocando una reacción del equipo “local”, es decir, de miembros de Atlético Nacional, aunque la situación “no pasó a mayores”.

#CUMPLEAÑOS De parte de todo nuestro equipo de trabajo y de toda la hinchada azul felicitamos hoy a Felipe Palmezano, preparador físico del equipo profesional de #Millonarios, en su cumpleaños 54 🎊🎉🎁🎂🥳 #EstamosEnTodosLados pic.twitter.com/wOALwA1pZs — Mundo MILLOS (@MundoMillos) March 19, 2024

El insulto a Morelos estaría relacionado con el accidente de tránsito que ocasionó el futbolista en Medellín hace unas semanas, cuando atropelló a un motociclista mientras conducía en aparente estado de embriaguez.

Sin embargo, tal y como detalla el periódico citado, Palmezano argumentó en la cita de descargos que si bien le dijo “asesino” a Morelos, no fue por el accidente, sino para recordarle un apodo que tuvo cuando era jugador del Rangers y entrenaba en la sede de Jaguares de Córdoba , donde él se desempeñaba era preparador físico.

“Durante dicho intercambio con los jugadores del Atlético Nacional, y dentro de las dinámicas propias de un partido de fútbol profesional, el señor Alfredo Morelos se pronunció para pedirme que me quedara callado y para decirme que iba a meter un gol, a lo que yo le respondí ‘bombardero del gol, tu no le metes gol a nadie, que asesino, ni que asesino, tu no le vas a meter gol a nadie’, a lo cual el señor Morelos respondió con una carcajada”, declaró Palmezano.

No obstante, el informe compartido por El Tiempo detalla que Morelos desmintió cualquier relación de confianza con Palmezano, indicando que el testimonio que dio es “falso” y que su único apodo es “Búfalo”.

“Totalmente falso, el apodo que yo tengo es el búfalo, no asesino, además no solamente lo escuché yo, sino varios colegas del club, es una falta de respeto”, respondió Morelos.

