Concluyeron los primeros 90 minutos de la gran final de la Liga BetPlay Dimayor, en los que Deportes Tolima y Atlético Nacional igualaron 1-1 en el estadio Manuel Murillo Toro, tras un buen partido que dejó todo abierto para el compromiso de vuelta.

Más allá de lo que vinotintos y verdes plantearon en el terreno de juego en Ibagué, el encuentro finalizó en medio de una controversia después de que el entrenador del Deportes Tolima, David González, hiciera un comentario al delantero de Atlético Nacional Alfredo Morelos, que no fue del agrado del jugador. Esto llevó al ‘Búfalo’ a reaccionar de manera explosiva contra el estratega.

Morelos, con actitud agresiva, fue directo contra David González después de dicho comentario. Si bien no se vio explícitamente lo que el delantero le dijo, pudo haberlo ofendido de acuerdo con la explosiva actitud que también encendió a todo el banquillo técnico.

Este hecho desencadenó una revuelta en el Manuel Murillo Toro, cuando cada equipo salió en defensa de su entrenador y su delantero, respectivamente, lo que provocó desmanes por parte de la afición vinotinto al finalizar el compromiso.

Tras lo sucedido, David González, en rueda de prensa, ofreció disculpas por el incidente con Morelos, admitiendo que “no debió hacerlo”, ya que no es una persona que actúe de esa forma en el terreno de juego.

En respuesta a estas declaraciones iniciales del entrenador del conjunto ‘pijao’, Morelos mencionó todo lo que González le dijo al finalizar el juego, asegurando que, en caso de salir campeón el domingo 22, le festejará el título.

“No, yo no voy a decir nada. Ojalá Dios me dé la oportunidad de consagrarme en Medellín, ahí se lo voy a decir ante todo el mundo para que la gente sepa la clase de persona que es David González. Supuestamente un profesional, un técnico que tiene recorrido […] Quiso pedir excusas, pero eso conmigo no va, porque uno como ser humano se equivoca, pero decirle cosas inofensivas a uno en una final pues eso es algo que no voy a decir […] Díganle que nos vemos en Medellín, a ver si tiene las huevas de decírmelo otra vez”, dijo el jugador en zona mixta.

¿Cuándo será la final de vuelta entre Nacional y Tolima?

El encuentro entre Nacional y Deportes Tolima, que definirá al campeón del segundo semestre en Colombia, será este domingo 22 de diciembre, a las 6:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. Partido que se transmitirá exclusivamente por Win Sports +.

