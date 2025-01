En la noche de este jueves, 16 de enero, se llevó a cabo la gala de las Estrellas Águila, un evento al que asistieron varios jugadores del fútbol profesional colombiano que iban a ser premiados por lo hecho durante la temporada 2024.

(Ver también: ‘Juanfer’ Quintero hizo oficial su llegada al América: “Un equipo con mentalidad de ganar”)

De hecho, fueron varios premios los que se repartieron entre las figuras del campeonato nacional, como el mejor arquero, mejor defensa, mejor volante y mejor delantero, además del gol más bonito, la atajada más importante y hasta un par de homenajes.

El más ganador de la noche fue el lateral de Atlético Nacional Andrés Felipe Román, quien recibió el premio justamente al mejor defensa, fue incluido en el 11 ideal del torneo e incluso fue elegido por los aficionados como el mejor futbolista del año, teniendo en cuenta su importancia para que el equipo antioqueño consiguiera el título de Liga BetPlay y de Copa Colombia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cerveza Aguila (@cervezaaguila)

Lee También

Quién fue el mejor delantero del fútbol colombiano

Ahora, hubo un premio que llamó potencialmente la atención, ya que en el de mejor delantero habían muchos jugadores que destacaron a lo largo del año, como Carlos Bacca, Dayro Moreno, Marino Hinestroza y el mismo Leonardo Castro.

Sin embargo, al momento de dar los resultados de las votaciones de los hinchas, hubo sorpresa porque el que se llevó el premio fue el delantero de Millonarios Radamel Falcao García, quien jugó el segundo semestre y anotó cinco goles.

Sin embargo, la sorpresa fue que primero no fue el más goleador y tampoco el que más jugó, recordando que se lesionó y estuvo varios compromisos ausente en el equipo de Alberto Gamero. Más allá de eso, los hinchas lo destacaron, pero no pudo recibir el premio justamente porque no ha renovado con el equipo ‘Embajador’ de Bogotá.

(Ver también: Atlético Nacional se mueve para retener a Marino Hinestroza; presidente avivó ilusión)

Quiénes fueron los ganadores de los otros premios de las Estrellas Águila

Hablando de los otros premios, además de los ya mencionados de Andrés Felipe Román, también destacó David Ospina como el mejor arquero, Edwin Cardona como el volante más destacado, Santiago Mele con la mejor atajada, Rafael Dudamel como el mejor entrenador, Millonarios como la mejor hinchada y hasta le hicieron homenajes a Adrián Ramos por su trayectoria en el América de Cali, Juan Fernando Quintero por su regreso al fútbol colombiano y Dayro Moreno por el récord de goles que alcanzó con el Once Caldas.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.