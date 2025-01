Por: Caracol TV

La Liga BetPlay I-2025 empieza el viernes 24 de enero y, allí, Millonarios visita a Unión Magdalena, a las 8:10 de la noche, en el estadio Sierra Nevada. Falta poco para que ruede la pelota en el fútbol colombiano y aún no se ha definido qué va a pasar con Falcao García. Y es que su contrato culminó en diciembre y desde el club quieren que siga por más tiempo.

No ha sido fácil, más allá de que las partes quieren, sueñan y están de acuerdo en seguir juntos; el tema de los impuestos es el gran problema. Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento alguno, pese a que, cuando inició la era de David González, la institución informó que “se encontraban en conversaciones para llegar a un posible acuerdo de renovación”.

Sin embargo, este domingo 19 de enero, antes del inicio del compromiso entre Millonarios y América de Cali, por la Serie Colombia 2025, torneo de pretemporada que disputaron los dos, habló el técnico del ‘Embajador’. En declaraciones para ESPN, reveló que ya hay fecha para dar noticias con relación a lo que pasará con el delantero colombiano, Falcao García.

Fichajes de Millonarios 2025: Falcao García, en negociaciones

“Estamos avanzando. De parte de Millonarios, se está todo lo posible porque queremos que esté con nosotros, haga parte de la plantilla y compartamos. Estamos a la expectativa, pero tenemos confianza de que se puede llegar a dar, no vamos a decir que ya no es un hecho, porque no es así y sería apresurado, pero queremos que esté acá de nuevo. Estamos igual en el tema de Falcao; hoy (lunes 20 de enero), se tendrá una luz sobre lo que pueda pasar. Hay esperanza en eso”, dijo.

Pero no fue lo único, ya que también dio detalles de lo que han sido las primeras sesiones al frente del equipo. “Estamos conociendo a fondo a la plantilla, que es amplia y de jugadores buenos. No somos de traer solo por traer y ya. Es posible que traigamos para una o dos posiciones; no serán demasiado porque estamos a gusto con lo que hemos visto en estos primeros días de entrenamiento y trabajo”, sentenció el estratega de Millonarios, que reemplazó a Alberto Gamero.

