El ciclismo colombiano no está pasando por un buen momento, pues los aficionados estaban acostumbrados a que Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal, entre otros, siempre terminaban en las primeras posiciones de las grandes vueltas, atacando y siendo protagonistas de las distintas etapas.

Sin embargo, en los últimos años no ha sido así, pues la brecha con los deportistas europeos se ha abierto a tal punto de que un Primoz Roglic o un Tadej Pogacar, por ejemplo, quedan líderes con ventajas de hasta 5 minutos o más sobre sus principales perseguidores y los colombianos casi ni entran al top 10 de la general.

Esto se da por muchas razones, como por ejemplo que la generación dorada del ciclismo ya no está tan joven y que la preparación en dichos países se hace desde más temprana edad y con mejores herramientas tanto tecnológicas como económicas.

De hecho, Egan Bernal, ciclista colombiano que ganó el Tour de Francia en 2019 y luego el Giro de Italia en 2021, aseguró en diálogo con el podcast ‘La movida’ que va a ser muy difícil revertir dicha situación porque aquí no hay las herramientas para poder competirles hombro a hombro a los europeos.

Cuando le preguntaron sobre cómo ve el futuro del ciclismo colombiano, Egan explicó: “Es un poco incierto. La verdad uno no sabe qué va a pasar mañana, pero no porque haga falta el talento, porque en Colombia hay mucho, es natural, ni siquiera hay que formarlo, sino porque acá tenemos el problema de que este país no está igual de desarrollado que otros, tenemos una desventaja económica muy grande y al mismo tiempo es que estamos al otro lado del mundo”.

Y agregó que ahora todo es mucho más tecnológico y por lo mismo, más costoso, así que en el país es complicado desarrollar esas ventajas que los países en Europa sí tienen.

“A mí me da mucho mal genio cuando dicen que en Colombia no hay talento. Dan ganas es como de pegarles una cachetada y decirles que no, no es así, obviamente hay talento, solamente que no tenemos el mismo apoyo, es normal, entonces creo que ese es el problema que hay acá en Colombia y que es muy difícil de arreglar, la verdad”, concluyó el colombiano.

Y es que tal como dijo Egan, ‘Rigo’ y más ciclistas, en Europa ahora están preparando a los niños desde muy temprana edad con alimentación, entrenamiento y más factores para que cuando lleguen a la edad de competir, sobresalgan prácticamente de inmediato, un tema que es difícil de igualar en el país.

