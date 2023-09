El ciclismo colombiano se encuentra en medio de un relevo generacional. Sin Nairo Quintana en un equipo World Tour y Egan Bernal en su primer año de competencia tras su accidente, no hay grandes referentes que peleen por obtener un podio en una Gran Vuelta. Santiago Buitrago, corredor bogotano del Bahrain Victorious quien es el mejor colombiano en la clasificación general de La Vuelta a España en el décimo tercer lugar, pasó por los micrófonos de La W y analizó esta situación. Egan Bernal no seguiría en el Ineos: equipo grande lo quiere como jefe de filas

Buitrago hizo una reflexión en la que destaca no solo el relevo generacional del ciclismo colombiano sino los cambios en el deporte en los últimos años. “Para la afición será difícil ver que ahora no estamos de terceros o de segundos en un Tour, una Vuelta o un Giro, pero los tiempos han cambiado muchísimo. El ciclismo ha cambiado bastante y los ritmos de carrera están siendo muy agresivos. Ya no son solo diez los que hacen la diferencia sino es la mitad del pelotón” afirmó el bogotano de 23 años.

None

El corredor aprovechó para hablar en nombre de él y de los demás colombianos que se encuentran en La Vuelta. “Cada uno de nosotros intenta dar lo mejor por el país, por dejar el nombre de Colombia en alto como lo han hecho los demás ciclistas a lo largo de la historia del ciclismo colombiano. Ha sido complicado obtener esos mismos triunfos y uno se siente mal como colombiano de no poder estar allí adelante como lo hacían Nairo Rigo, Egan y Chávez. Pero intentamos dar lo mejor de nosotros y dejar en alto el nombre de Colombia” señaló Santiago Buitrago.

De cara a las expectativas a futuro, afirmó que “ahora venimos bastantes jóvenes con mucho talento, determinación y sueños en grande”. Asimismo, indicó que espera poder seguir obteniendo buenos resultados y que ahora hay un elemento muy positivo: la versatilidad de los ciclistas de nuestro país. “Tenemos corredores al sprint, de clásicas, que pelean etapas o carreras de una semana y eso también es muy importante” indicó el bogotano.

None

Finalmente, sobre el mensaje que le dejan al público colombiano señaló que “les digo que aquí uno trata de dar lo mejor por salir a dar la cara y decir soy un colombiano y no nos rendimos. Siempre mostramos esa verraquera”.