Este sábado 26 de agosto comienza la tercera y última gran vuelta de la temporada: la Vuelta a España 2023, una competencia de tres semanas que contará con varios de los mejores ciclistas del mundo, tales como Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Egan Bernal y muchos más.

(Ver también: Egan Bernal y Sergio Higuita lideran potente nómina colombiana en Vuelta a España)

Para esta edición en particular, será un recorrido muy extenso con mucha montaña, lo que promete un gran espectáculo para los aficionados de todo el mundo. Dentro de su recorrido, que será un total de 3.153 kilómetros, tendrá 4 etapas llanas, 2 etapas llanas con final en alto, 6 etapas de media montaña, 7 de montaña, una contrarreloj individual y una por equipos y 2 días de descanso.

Por este mismo tipo de carrera, se estima que haya una gran competencia entre el belga Evenepoel, campeón defensor y campeón mundial de contrarreloj, contra Primoz Roglic, quien viene de ganar el Giro de Italia y sabe lo que es vestirse de rojo, ya que lo ha conseguido en tres oportunidades.

Por eso, Evenepoel buscará reafirmar su título y para eso usará una de las mejores bicicletas del mercado, la cual es conocida como ‘la más rápida del mundo’.

Remco Evenepoel, del Soudal Quick-Step, participará en esta gran vuelta con una bicicleta Specialized SL-8, con la que también corrió en los Mundiales que se llevaron a cabo en Glasgow y donde consiguió el título de campeón del mundo de contrarreloj.

The wait is over, the @iamspecialized Tarmac SL8 is here!🔥🤩

No better feeling than riding and racing the fastest bike in the world, based on 50 years of innovation! More aero, lighter and very easy to handle.

One Bike to Rule Them All! ⚡#specialized #tarmacsl8 #Ad pic.twitter.com/nbSMzF5N1i

— Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) August 7, 2023