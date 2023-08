La temporada 2023 para el ciclista colombiano Egan Bernal ha sido un año de adaptación, ya que luego del accidente que sufrió en 2022 necesitaba recuperarse bien y durante esta campaña ha podido volver a competir al máximo nivel.

De hecho, estuvo en el Tour de Francia y pese a que no luchó en la clasificación general, pudo completar las tres semanas y ayudar a sus compañeros durante todas las etapas, demostrando que de a pocos va retomando su nivel y que en 2024 la historia será otra.

Debido justamente a ese buen nivel que mostró durante la carrera de ciclismo más importante del mundo, el equipo técnico del Ineos habría tomado la decisión de incluir al colombiano en la lista para la Vuelta a España 2023, la única de las grandes vueltas que Egan aún no ha podido ganar.

Así lo confirmó Daniel Benson, periodista de GCN Racing de Europa, afirmando que el colombiano podría estar dentro de los elegidos para disputar la tercera y última gran competencia de la temporada.

🚨 Egan Bernal is on the Ineos Grenadiers shortlist for the Vuelta a España @GcnRacing

— Dnlbenson (@dnlbenson) August 8, 2023