A Egan Bernal, que hace poco sufrió una caída en el Tour de Francia, se le conoce por su ambición triunfal, pese a las adversidades que ha atravesado en su carrera deportiva, pero también por su honestidad.

"Si me escribieron, pero es un recorrido que no me favorece para nada", Egan Bernal dice que fue convocado para integrar la Selección Colombia 🇨🇴 en el Mundial de Glasgow 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, pero rechazó este llamado. pic.twitter.com/zSwFMMMlRr — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) July 21, 2023

Un día después de conocerse el listado de corredores preinscritos para representar a Colombia en el Mundial de ruta que se celebrará en Glasgow (Reino Unido) entre el 5 y el 13 de agosto, Egan Bernal (Ineos), campeón del Tour de Francia 2019, y quien retornó este año a la prestigiosa carrera luego de sufrir un grave accidente en 2022 en el que por poco pierde la vida, declinó su participación en la cita en territorio inglés.

“Sí me escribieron (el entrenador nacional Carlos Mario Jaramillo), pero es un recorrido que no me favorece para nada”, aseguró Bernal, que tras su buena recuperación viene recibiendo votos de confianza para volver al nivel competitivo de antes.

“Creo que tampoco voy a aportar mucho. Llevar a un escalador a un Mundial que es totalmente plano, y en un circuito que al final tiene como mil curvas realmente poco voy a hacer allá. Prefiero ser realista, honesto conmigo mismo, con la Selección, y esperando una próxima oportunidad”, indicó Bernal, quien en el actual Tour hizo las veces de gregario. Tras 19 etapas disputadas es 37 en la general, a 2:22.29 del líder, el danés Jonas Vingegaard (Jumbo).

Fueron anunciados los corredores colombianos que participarán del Mundial de ciclismo en Glasgow 😱 ¿Qué opinan de esta nómina? ¡Los leemos! 👇🏾#ESPNEnStarPlus pic.twitter.com/Bta0iuGCIv — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 21, 2023

Frente a su presencia en el Tour, aseguró: “Ha sido una experiencia muy bonita para mí. Al inicio creo que el equipo me dio toda la confianza y la libertad de hacer mi carrera hasta donde pudiera”, afirmó el corredor, quien está cerca de completar su séptima carrera en la presente temporada.

“Me dieron la oportunidad de intentar estar ahí en la general y en el momento que nos dimos cuenta que iba a perder más tiempo y no iba a estar para la general, pues digamos, he estado al servicio del equipo”, añadió.

Decir que Egan Bernal está mal y fracasa en @LeTour es de una ignorancia atrevida. Hoy @Eganbernal tendría que estar en su casa viendo el Tour por televisión, tal vez en silla de ruedas. Pero no, esta batallando, luchando, ayudando a su equipo, en una segunda oportunidad que le… pic.twitter.com/Uhi3Yjiqzn — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 15, 2023

“Es bonito igual estar aportando y estamos hablando del Tour de Francia, la carrera más dura del mundo. Creo que ha sido uno de los más duros. El hecho de poder estar acá y poder aportar para mí es suficiente”, señaló.

En el Mundial en Glasgow, Colombia actuaría con Miguel Ángel López, Santiago Buitrago, Rigoberto Urán, Juan Sebastián Molano. Walter Vargas, Harold Tejada, Fernando Gaviria y Rodrigo Contreras.