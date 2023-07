Rigoberto Urán, uno de los mejores ciclistas en la historia del país, volvió a alzar su voz de protesta y preocupación por la actualidad del pedalismo colombiano, que en la actualidad no tiene la seguidilla de triunfos en la máxima categoría de este deporte como venía siendo costumbre en los últimos diez años.

En pleno Tour de Francia, en el que se sorprende por el imponente andar de sus máximos oponentes, con los que pierde en la clasificación general más de tres horas, Rigo, subcampeón de la prestigiosa prueba en 2017, muestra impotencia al notar que no existe un relevo generacional en el país que pueda darle batalla a las actuales estrellas del ciclismo mundial, liderada por el danés Jonas Vingegaard, líder del actual Tour, y el esloveno Tadej Pogacar. El primero tiene 26 años y el segundo 24 años, y ya suman cada uno un título del Tour.

En charla con Espn, Urán, que siente que está haciendo su peor Tour, le tiró un vainazo al Gobierno colombiano para que no deje morir el pedalismo nacional y centre la mirada en apoyar a los pedalistas desde temprana edad, y confesó que habló con los organizadores del Tour para que abra una categoría de 35 años y así los corredores veteranos como él puedan tener chance de ganar ante las jóvenes figuras, que vienen dominando la escena mundial de manera abismal.

“Estamos viendo un ciclismo evolucionado. Hay un ciclismo que toca trabajar desde muy pequeños, los niños de 12 y 13 años tienen que cambiar su forma de entrenar. Tienen que ir más a la pista y mejorar su alimentación, son muchas cosas que hay que cambiar. Estamos muy lejos nuevamente, lo de estos pelados en el Tour es impresionante. Hay un nivel muy alto y una generación muy fuerte”, comentó Urán, de 36 años de edad y quien actúa en su Tour número diez.

Frente al Gobierno, Urán, sin vacilar, señaló lo siguiente: “En Colombia y Suramérica toca hacer algo, el ciclismo ha evolucionado mucho. Una de las cosas más importantes es la inversión del gobierno, para que los muchachos puedan venir acá a Europa. Hay muchas cosas que replantear, en Colombia se deben hacer carreras más técnicas. Se necesita inversión social, nuestros países tienen varios problemas económicos. Los recursos muchas veces no llegan a su destino y se pierden muchos talentos”.

Frente a su actuación en el Tour fue sincero: “No he tenido las mejores sensaciones, he tenido días donde he sufrido mucho. Ya me siento mejor y vamos con toda hasta el final. Si yo supiera que me iba a encontrar tan mal en el Tour, no hubiera venido. Una semana antes tenía muy buenas sensaciones y tenía muchas ilusiones. Yo respeto mi trabajo y trató de hacer lo mejor. Lo seguiré intentando”.

Pero a la vez está sorprendido por la fortaleza de la nueva generación del ciclismo. “Hay un nivel muy alto, el ritmo por estos días en el Tour nunca lo habíamos visto. Hemos visto que quien ingresa en el top 10 de una etapa llega a ocho minutos”, y preguntó.

“¿Cuándo habíamos visto eso? Por eso en Colombia y Suramérica hay que ir mejorando porque el ciclismo ha cambiado bastante, ha evolucionado. Entonces necesitamos la inversión del Gobierno, que los muchachos puedan venir acá a Europa, porque cuando se está con los mejores se da cuenta del nivel que está y para mejorar hay que estar con los buenos”.