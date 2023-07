El Ineos es uno de los equipos de ciclismo más fuertes del mundo, pues en su nómina tiene a varios de los deportistas más talentosos y, así mismo, varios de los que más cobran.

(Ver también: Egan Bernal, confirmado al Tour de Francia; va de capo del Ineos junto a Daniel Martínez)

Pese a que en las últimas competencias no han tenido el protagonismo que venían mostrando, esperan que en este Tour de Francia puedan destacar y que sus ciclistas, principalmente Egan Bernal y Daniel Martínez, puedan llegar a los Campos Elíseos de París vestidos de amarillo.

To celebrate 25 years of @INEOS, we called on the INEOS sporting family to help announce our exciting #TDF2023 lineup 🤝

Meet our team 💛 pic.twitter.com/PNvzCSzt74

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 26, 2023