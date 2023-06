El elenco británico Ineos Grenadiers dio a conocer la lista de 8 pedalistas con los que afrontará el Tour de Francia 2023, competencia de 21 jornadas que tendrá sus primeras etapas en el País Vasco de España.

La nómina muestra a Egan Bernal como máximo referente, pues el zipaquireño se ha venido puesto a punto a lo largo de la temporada con decorosas actuaciones, como la casilla 12 en el Dauphiné y los octavos lugares en el Tour de Hungría y el Tour de Romandía.

Junto a él estará como segunda carta el también ‘cafetero’ Daniel Felipe Martínez, que en este año ya ganó la Vuelta al Algarve, en Portugal.

El resto de la formación estará integrada por los españoles Ómar Fraile, Jonathan Castroviejo y Carlos Rodríguez, el polaco Michal Kwiatkowski y los británicos Thomas Pidcock y Ben Turner.

Con este grupo, el Ineos espera volver a quedarse con la camiseta amarilla, lo que no hace desde que Bernal se la adjudicó.

Sin embargo, no será tarea fácil si se tiene en cuenta que los principales favoritos para esta edición son el esloveno Tadej Pogacar, vencedor en 2020 y 2021, así como el danés Jonas Vingegaard, campeón defensor.

La presencia de colombianos se podría completar con Rigoberto Urán, que por COVID-19 se debió retirar del Giro de Italia y que fue preinscrito por el Education First.

Acá, la comunicación oficial del Ineos Grenadiers:

🗣️ "We’ve selected an exciting group of riders that bring a mix of skills and experience. The strength of this team will lie in the way we take on the race, and how we approach each stage."

