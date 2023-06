Con la contrarreloj individual que se disputó en La Ceja, Antioquia, terminó con éxito la edición de la Vuelta a Colombia 2023, la cual tuvo un claro dominador durante toda la competencia.

El ciclista boyacense Miguel Ángel López fue más que contundente, pues demostró que tiene un nivel superlativo y está muy por encima al del resto del pelotón nacional. Sus nueve victorias de las diez posibles en la carrera de ciclismo más importante del país demostraron que no tiene un competidor a nivel nacional.

En la novena y última etapa, el nacido en Pesca salió de último y demostró, una vez más, que está en excelentes condiciones, pues completó un tiempo de 52 minutos y 19 segundos y superó por 38 segundos a Rodrigo Contreras y por casi 3 minutos a Wilson Peña.

De esta manera, López entró a la historia de esta competencia, consiguiendo ser el tercero en ganar ocho etapas o más en una misma edición, siendo los anteriores Ramón Hoyos Vallejo, quien en 1955 tuvo su mejor participación con 12 victorias de 18 posibles y Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, quien en 1964 sumó 9 victorias de 19 posibles.

“Esto es un sueño cumplido. Pensaba que jamás podría ganar la vuelta a Colombia porque me fui para Europa muy pequeño, cuando tenía 20 años, y pensé que iba a terminar mi carrera allá, pero bueno, por cosas de la vida aquí estamos disfrutando con toda mi familia y estoy feliz de cumplir este objetivo junto al Team Medellín, que me apoyó mucho y me ha consentido como nunca lo habían hecho”, dijo López en declaraciones posteriores al final de la última etapa.