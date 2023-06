El pedalista suizo de la escuadra Bahrain-Victorious falleció este viernes 16 de junio de 2023 después de haber sido encontrado inconsciente en el lugar de la tragedia, de donde fue llevado a un centro médico.

“A pesar de los esfuerzos del hospital de Coire”, a donde fue transportado para ser reanimado, el escalador “no pudo superar su último y más grande desafío”, informó su equipo.

“Le tuvimos que decir adiós a una de nuestras estrellas”, agregó la información.

Mader, que marchaba en la casilla 27 de la Vuelta a Suiza, se cayó en el vertiginoso descenso del Col de la Albula tras una jornada marcada por 3 premios de montaña por encima de los 2.000 metros de altitud.

El campeón de los jóvenes de la Vuelta a España 2021, en la que fue quinto en la general, y ganador de una etapa en el Giro de Italia del mismo año, fue encontrado “inerte en el agua” de un barranco cercano a la carretera.

El pedalista fue “rescatado por vía aérea”, señaló la organización de la carrera, precisando que “la gravedad de sus lesiones no había sido establecida”.

Sin embargo, el Bahrain confirmó que Mader había “perdido el combate para recuperarse de sus graves lesiones”.

“Todo nuestro equipo está devastado por este trágico accidente; nuestros pensamientos y rezos van para la familia de Gino y sus personas cercanas en este periodo increíblemente difícil”, se precisó.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person. ❤️ Today and every day, we ride for you, Gino. 🔗 https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 16, 2023

En el descenso de Albula también se cayó el estadounidense Magnus Sheffield, del Ineos Grenadiers, y pese a que no perdió la consciencia, fue hospitalizado “con contusiones y una conmoción cerebral”, señaló la organización.

Unfortunately, @MagnusSheffield has been forced to abandon #TourdeSuisse2023 after a crash in the GC group in the closing stages of stage 5. We'll have a further update on Magnus in due course. pic.twitter.com/3NYscXvMnn — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 15, 2023

Muere Gino Mader en Vuelta a Suiza, corría junto a más colombianos

El ciclista helvético afrontaba la ronda nacional de su país junto ‘escarabajos’ como Rigoberto Urán (Education First), Harold Tejada (Astana) y Sergio Andrés Higuita (Bora).

Además, Mader era compañero de filas en el Bahrain del bogotano Santiago Buitrago, que venía de ganar la etapa reina del Giro 2023 y que no estaba inscrito en la competencia.

En consecuencia, el pelotón internacional protestó ante los dirigentes de la Vuelta a Suiza pidiendo la cancelación de la misma y solicitando el rediseño de las etapas, ya que adujeron peligros en las pronunciadas bajadas ubicadas muy cerca a la meta.

Fue así como se neutralizó gran parte de la etapa de este viernes 16 de junio, cuando se conoció la lamentable noticia, en homenaje a la memoria de Mader, uno de los pedalistas que se forjaba como figura del ciclismo europeo.