Georgina Ruiz Sandoval, nombre real de la relatora, afirmó estar extrañada por la situación que vive Nairo Quintana, que se quedó sin equipo después de arrojar positivo por tramadol, sustancia prohibida pero no dopante, en el Tour de Francia 2022, en el que había terminado sexto en la general y del que fue descalificado.

La periodista consideró que el ciclista colombiano de 33 años de edad ya tendría que haber definido su situación, teniendo en cuenta que afrontó un proceso de defensa, que estuvo expuesto al escarnio público y que ya pasó el escándalo.

Sin embargo, fue más allá y aseguró que por su propia cuenta averiguó en el interior del ‘WorldTour’ lo que había sucedido con el boyacense y que contactó a varias escuadras de la primera división del pedalismo internacional para buscar una posible respuesta, pues el corredor anunció que no le dará fin a su carrera y aún se muestra entrenando constantemente.

Por qué Nairo Quintana no tiene equipo; explicación de ‘Goga’

La locutora comentó que espera que esta situación pase pronto y que no derive en el “cierre de la carrera” del campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016.

Y reveló al respecto de sus averiguaciones con diferentes equipos:

“He hablado con directores deportivos y me dijeron que no lo pudieron incluir porque ya no tenían lugar en sus nóminas”.

Además, aclaró que Quintana tiene sus propias exigencias para no aceptar cualquier propuesta.

“Nairo es un líder y no firmará por un año, mínimo lo haría por 2, lo que complica su ingreso a un equipo”, apuntó.

De hecho, añadió que las ofertas le podrían sobrar: “Muchos equipos lo necesitan porque no todos cuentan con una figura que represente en una grande algo como lo que él puede hacer”.

Por último, se mostró esperanzada en que para la temporada 2023 el boyacense pueda reaparecer en las competencias internacionales porque, según consideró, ya pagó lo que debía pagar.

“Creo que este año no se ha bajado el nivel [de las polémicas], hay que esperar que pase un poco…. Ya lo que él tenía que pasar, pasó; lo sancionaron y no entiendo por qué no pudo continuar con el proceso de reincorporarlo este año”, finalizó.

