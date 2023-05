Mientras el ciclista colombiano Nairo Quintana, de 33 años, sigue en la búsqueda de un equipo, un reconocido español ‘influencer‘ salió en redes sociales para acusar al pedalista boyacense por intento de agresión y, por supuesto, ha causado polémica por sus declaraciones. Incluso, aseguró que hizo una denuncia en contra del campeón del Giro de Italia, que por estos días se desarrolla una nueva edición.

Xavi Caballol, nombre real del creador de contenido, conocido también por hacer videos en los que se burla de accidentes de ciclistas profesionales, relató que Quintana y otros dos ciclistas, entre los que se encuentra su excompañero del Movistar Team Víctor de la Parte, lo intentaron agredir en un restaurante en Andorra.

Al parecer, el hecho se había presentado hace un largo tiempo, pero, hasta ahora, Caballol ha salido revelar lo sucedido y que, incluso, hizo una denuncia a las autoridades del mencionado país; sin embargo, recientemente le habría notificado que esta fue archivada, lo que le causó descontento al polémico ‘influencer’.

Nairo Quintana, acusado de intento de agresión por ‘influencer‘

“Recientemente, ya hará un año, me encontraba comiendo en un restaurante de Andorra y se me presentan tres ciclistas profesionales, de los cuales unos eran Nairo Quintana y De la Parte. Vinieron porque les había acusado de doping y les metí alguna historia haciendo un poco de humor, se ve que no les gustó”, indicó en un principio ‘Ferrariman’.

Después, destapó que el ambiente se puso más tenso por sus comentarios hacia los ciclistas, llevándolos al punto de querer intentar agredirlo y que, incluso, fue enfrente de todos los presentes en el restaurante.

“Entraron a amenazarme, me querían pegar, se tuvo que meter por medio el cocinero. Yo fui a denunciar esto a la Policía, porque al final fue un intento de agresión. Yo me comporté como una persona pacífica y no entré en su juego”.

Finalmente, Caballol se refirió a la notificación que le llegó hace poco tiempo de las autoridades de Andorra y en la que le indicaban que la denuncia que interpuso a los tres ciclistas por presunto intento de agresión fue archivada.