El panorama para Nairo Quintana en 2023 es confuso a raíz de la sanción que recibió por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) por consumir una sustancia prohibida, pero que no es considerada dopante, en el Tour de Francia del año pasado.

Desde entonces, el futuro del ciclista boyacense está en veremos, pues varios equipos le cerraron las puertas en Europa y hasta se llegó a hablar de un posible retiro, el cual desmintió durante una rueda de prensa.

Nairo Quintana: Javier Mínguez le aconseja “no correr más”

Si bien a Quintana no le han hecho falta ofertas, tal y como lo confirmó el propio ciclista en ESPN, lo cierto es que conseguir equipo ha sido un ardua tarea para el nacido en Cómbita.

Es por ello que algunas voces del deporte se han pronunciado sobre la situación del pedalista de 33 años, como es el caso del histórico español Javier Mínguez, quien, durante un diálogo con ‘Ciclismo en grande’, le sugirió al colombiano dejar de competir.

Y es que para el director deportivo y analista, Nairo “ha hecho todo en el ciclismo” y es injusta la sanción en su contra; razón por la cual, lo mejor para él sería dar un paso al costado.

“No me parece justo, creo que Nairo es un grandísimo campeón y por una tontería que no viene a cuento se lo hayan cargado, ni parece justo lo de ‘Supermán López’. Le han pillado en el sitio inadecuado y a Quintana con algo que usa todo el mundo. No me parece que la UCI haga justicia con eso“, dijo.

Finalmente, el exciclista de 74 años señaló que Quintana no debe “jugarse la vida” buscando equipo, argumentando que no debería “correr más”.