Nairo Quintana compitió en Europa hasta mediados de 2022, cuando terminó su participación en el Tour de Francia, momento en el que empezó el capítulo más duro de su carrera profesional, después de que la UCI lo sancionó quitándole todos los puntos que hizo en la competencia por consumir una sustancia que está prohibida, pero que no es considerada dopante.

Por esa razón, el Arkéa Samsic decidió sacarlo de sus filas y desde ese momento varios equipos le cerraron sus puertas, por lo que el colombiano sigue en la búsqueda de alguna escuadra que le permita competir en 2023, pese a que se llegó a rumorar que se iba a retirar del ciclismo por un supuesto veto.

Al respecto, Nairo Quintana habló con ESPN y se refirió a ese doloroso capítulo, que le ha ocasionado dolores de cabeza para conseguir equipo; sin embargo, el boyacense mantiene sus ilusiones.

“Estoy verdaderamente tranquilo. No le he robado a nadie, no he matado a nadie, no hice trampa, tengo mi cabeza en alto. He tenido grandes actuaciones, como la de los Nacionales, me da tranquilidad. Sigo con la esperanza de tener un dorsal para hacer carreras importantes este año. El día que se logre será una gran noticia para Colombia y Latinoamérica”, comentó.

¡Primicia en #ESPNFShowColombia! Nairo Quintana: "En este momento cualquier equipo me puede contratar sin ningún problema". @ESPNCiclismo ▶️ No te pierdas FShow por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/02osRNchcx pic.twitter.com/6exHsYJZcP — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 30, 2023

¿Cuál será el futuro de Nairo Quintana?

En medio de ese panorama, Nairo dio detalles en la entrevista de lo que ha hecho en los últimos meses para unirse a alguna escuadra, aunque todavía no ha obtenido los resultados esperados.

“Ha habido equipos interesados, pero no se han dado las cosas. Seguimos en la lucha, con la convicción de que se puede. He estado en Europa hablando con diferentes personas, en este momento cualquier equipo puede contratarme sin ningún problema, tenemos que ver que algunos de los equipos están completos”. expresó.

Finalmente, indicó en el citado medio qué podría pasar en los próximos meses para que se le abra alguna puerta en Europa: “Ahora viene un período donde los puntos son importantes para la selección de equipos en el World Tour y yo podría sumar”.